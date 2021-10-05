В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
По состоянию на 17:00 5 октября российско-оккупационные войска трижды нарушили режим "тишины" в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В районе Трехизбенки россияне обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
У Красногоровки враг стрелял из автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Силы ОС открывали ответный огонь и вынудили врага прекратить обстрелы.
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