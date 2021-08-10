В зоне ООС оккупанты ранили трех украинских военных, один - в тяжелом состоянии
Вследствие вражеского обстрела на Донбассе ранены трое украинских военных, один из них находится в тяжелом состоянии
Об этом передает ОТГ "Восток" .
"Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения.
После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина - тяжелое, двоих - удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В штабе ООС отметили, что с начала суток, 10 августа, зафиксировано 4 обстрела.
Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра.
В направлении Невельского российские оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
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