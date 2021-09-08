В зоне ООС оккупанты ранили двух украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Они в госпитале.



Состояние здоровья - средней тяжести.

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