В зоне ООС оккупанты ранили двух украинских военных
Российские войска обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности ОТГ "Восток", ранены двое военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Они в госпитале.
Состояние здоровья - средней тяжести.
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