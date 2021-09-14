В зоне ООС оккупанты ранили бойца ВСУ
В районе Песков российские войска применили автоматический станковый гранатомет
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Вследствие огня россиян один украинский военный ранен. Он в госпитале. Состояние здоровья - удовлетворительное.
Украинские войска оказали адекватный ответ.
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