В зоне ООС оккупанты пять раз нарушили "режим тишины": били из запрещенных минометов и гранатометов разных систем

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В сторону Песков российские наемники произвели обстрел из подствольных гранатометов.

В направлении села Катериновка Луганской области противник стрелял из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы оккупанты применили в районе Попасной.

Недалеко от Шумов российские оккупационные войска произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Из гранатометов разных систем и стрелкового оружия захватчики били по украинским позициям в районе Майорска.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.



Объединенные силы открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями оружия.

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