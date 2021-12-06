В зоне ООС оккупанты пять раз нарушили "режим тишины": били из запрещенных минометов и гранатометов разных систем
В понедельник, 6 декабря, по состоянию на 17.00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В сторону Песков российские наемники произвели обстрел из подствольных гранатометов.
В направлении села Катериновка Луганской области противник стрелял из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы оккупанты применили в районе Попасной.
Недалеко от Шумов российские оккупационные войска произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
Из гранатометов разных систем и стрелкового оружия захватчики били по украинским позициям в районе Майорска.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Объединенные силы открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями оружия.
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