В зоне ООС оккупанты открывали огонь в направлении Нью-Йорка и Новоалександровки
В среду, 8 декабря, по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в районе проведения Операции объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Оккупанты вели огонь в направлении Нью-Йорка и Новоалександровки из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих ВСУ в результате этих обстрелов нет.
- Напомним, 7 декабря российские кафиры совершили шесть обстрелов по позициям ВСУ, один из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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