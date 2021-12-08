В зоне ООС оккупанты открывали огонь в направлении Нью-Йорка и Новоалександровки

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Оккупанты вели огонь в направлении Нью-Йорка и Новоалександровки из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих ВСУ в результате этих обстрелов нет.

Напомним, 7 декабря российские кафиры совершили шесть обстрелов по позициям ВСУ, один из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.