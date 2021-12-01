В зоне ООС оккупанты дважды нарушили "режим тишины", в результате минирования ранен гражданский

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.



В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате чего получил ранение гражданский.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 ноября, оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открыли огонь в пгт Нью-Йорк.