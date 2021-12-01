В зоне ООС оккупанты дважды нарушили "режим тишины", в результате минирования ранен гражданский
С начала суток 1 декабря по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил два раза нарушили режим прекращения огня, задействовав, в том числе, запрещенное Минскими соглашениями оружие
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате чего получил ранение гражданский.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
- Напомним, за прошедшие сутки, 30 ноября, оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открыли огонь в пгт Нью-Йорк.
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