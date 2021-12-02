В зоне ООС оккупанты 4 раза нарушили "режим тишины", ранен украинский военный
С начала суток 2 декабря по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил четыре раза нарушили режим прекращения огня, задействовав в том числе запрещенное Минскими соглашениями оружие
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
В направлении Новолуганского враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Широкина оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Красногоровки русские наемники применили минометы калибра 120 мм.
Возле Водяного на Приазовье враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил раненин, ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили противника прекратить обстрелы.
- Напомним, за прошедшие сутки, 1 декабря, оккупанты дважды нарушили "режим тишины", в результате минирования ранен гражданский.
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