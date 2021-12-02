В зоне ООС оккупанты 4 раза нарушили "режим тишины", ранен украинский военный

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.



В направлении Новолуганского враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.



В сторону Широкина оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.



Недалеко от Красногоровки русские наемники применили минометы калибра 120 мм.



Возле Водяного на Приазовье враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил раненин, ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.



Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 декабря, оккупанты дважды нарушили "режим тишины", в результате минирования ранен гражданский.