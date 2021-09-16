В зоне ООС количество нарушений режима тишины выросло на треть по сравнению с августом, - спецпредставитель ОБСЕ

Об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Микко Киннунен.

"В течение первых двух недель сентября 2021 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала в среднем о 273 нарушениях режима прекращения огня в день, что примерно на 30% больше, чем в августе. Я особенно жалею о росте числа жертв среди гражданского населения: это 11 человек в августе, что является наибольшим количеством жертв за месяц за период с июля 2020 года", - говорится в сообщении.

По его словам, участники рабочей группы ТКГ по безопасности продолжили работу над проектом дополнения к соглашению об усилении режима прекращения огня, однако все еще есть разногласия по новому механизму координации и верификации.



Участники экономической группы обсудили различные аспекты водоснабжения ОРДЛО, коснулись экологических аспектов, вопроса пенсий и мобильной связи.