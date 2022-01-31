В зоне ООС оккупанты ранили мирного жителя, он госпитализирован
31 января вооруженные формирования РФ открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив пять очередей из автоматического оружия, в результате чего был ранен местный житель
Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице Facebook.
"В результате вражеских обстрелов огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения", - говорится в сообщении.
Известно, что на момент инцидента мужчина рыбачил в районе Углегорского водохранилища.
Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ потерпевшего доставили в Светлодарскую городскую больницу.
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