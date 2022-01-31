В зоне ООС оккупанты ранили мирного жителя, он госпитализирован

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице Facebook.



"В результате вражеских обстрелов огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения", - говорится в сообщении.



Известно, что на момент инцидента мужчина рыбачил в районе Углегорского водохранилища.



Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ потерпевшего доставили в Светлодарскую городскую больницу.

Напомним, что Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что 7-8 февраля приедет в Украину, чтобы выразить свою поддержку на фоне усиления агрессии РФ, а также вместе с главами МИД Словакии и Австрии посетит Восток Украины.

Кроме того, 25 января президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что ситуация является контролируемой, а встреча советников Нормандского формата 26 января принесет "результат и мир".