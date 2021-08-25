В зоне ЧАЭС открыли хранилище ядерных отходов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.



Отмечается, что это позволит превратить ЧАЭС в более безопасную зону.



Сообщается, что соответствующую лицензию на осуществление деятельности по переделки и хранению радиоактивных отходов объект получил еще 20 августа.



"Эта лицензия обеспечит регулировочный контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и дальнейшего преобразования объекта в экологически безопасную зону", - пишут в пресс-службе.

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