В зоне боевых действий скончался комбат 206-го батальона Виталий Баранов "Биба"
В Донецкой области, в зоне боевых действий, скончался Виталий Баранов, командир 206-го киевского батальона территориальной обороны 241-й бригады ТРО ВСУ
Об этом написал Петр Порошенко в Facebook.
Виталий Анатольевич Баранов родился 10 апреля 1967 года в городе Коростышеве Житомирской области. Подполковник Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны. Имел позывный "Биба".
Участник Революции Достоинства. После оккупации Крыма и вторжения в Украину российские вооруженные силы добровольно пошли в ВС Украины и стали на защиту Родины. В сентябре 2014 года был мобилизован в 90-й отдельный аэромобильно-десантный батальон на должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению. Батальон выполнял боевую задачу в Донецком аэропорту и окрестностях Донецка – Опытное, Водяное, Пески. С 22 января 2015 года возглавил командование батальоном.
25 сентября 2015 был демобилизован в запас ВС Украины. Работал помощником председателя Общества содействия обороне Украины. Возглавлял всеукраинскую общественную организацию Объединенные войной. 90-й батальон».
С августа 2022 командовал 206-м отдельным батальоном территориальной обороны 241 обртро ВСУ, прошел Николаевщину и Херсонщину, север Харьковщины, дважды - Бахмутское направление (февраль-март и сентябрь-октябрь 2023).
За личное мужество, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу, образцовое исполнение воинского долга награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого – III степени (10 октября 2015) и ІІ степени (12 октября 2016).
56-летний подполковник Виталий Баранов скончался на командном пункте батальона в одном из городов Донецкой области. Предварительно у него оторвался тромб.
"Сплошная рана на сердце. На этом фото ты такой улыбчивый, заряжаешь и меня, и своих собратьев, родной 206 бат…Виталий Баранов «Биба» — легендарный киборг, десантник. Бои за Донецкий аэропорт и Пески в 2014 году. Когда началось полномасштаб — тебе не стоял вопрос: куда бежать, что делать, ты знал, как нужно защищаться и учил других», – вспоминает пятый президент.
По словам Порошенко, именно Виталий возглавил созданный на Лаврском батальоне территориальную оборону. А дальше – освобождение Киевщины, бои на Юге, впоследствии – на Востоке.
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