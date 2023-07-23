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В зоне активных боевых действий военные получили аптечки с некачественными китайскими турникетами, - волонтер Корчинская

23 июля, 2023 воскресенье
15:25
Война с Россией

Волонтер Оксана Коричинская сообщила, что командование Медицинских сил ВСУ снабдило военных некачественными китайскими аптечками с поддельными турникетами

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Год у нас не было проблем с некачественными аптечками для ВСУ. В прошлом году командование Медицинских сил ВСУ пыталось передать некачественные аптечки в Силы ТрО. Тогда комбриги и начмеды бригад написали рапорты и такие аптечки не поставлялись нашим военным. Тогда нам удалось заблокировать такие поставки", - рассказала Корчинская.

Волонтер добавила, что военные получили более 40 тыс. некачественных китайских турникетов

"Я была шокирована, когда мне наши медики на фронтовых стабилизационных пунктах начали рассказывать, что на раненых бойцах порвались три турникета. Это были бойцы штурмовых бригад. Мы начали делать расследование. И оказалось, что эти подделки получили многие наши военные, которые участвуют в контрнаступлении. Аптечки с некачественными турникетами военные получили со склада Медицинских сил ВСУ. Эти подделки на китайском черном рынке стоят $1. И таких аптечек с некачественными китайскими турникетами наши бойцы получили более 40 тыс. Самое страшное, что эти бойцы принимают участие в тяжелых боях и некачественные китайские турникеты часто рвутся", - добавила она.

военные силы Украины
оккупированные территории
волонтеры и война
Контрнаступление ЗСУ
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