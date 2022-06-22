Об этом сообщает Общественное со ссылкой на данные главы Золочевской ТО Виктора Коваленко.

Отмечается, что поисково-спасательная операция осуществлялась с участием полиции, волонтеров и спасателей. Поиски закончили вечером 22 июня.

Под завалами нашли тела трех погибших местных жителей, среди которых двое мужчин и одна женщина. Мужчинам было 47 и 52 года. Женщине – 51 год. Отмечается, что тела людей доставали около 11 часов.

Вражеские обстрелы произошли ночью 22 июня около 00:30. В результате прямого попадания российской ракеты разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

Также обстрелы повредили еще одну двухэтажку и разрушили гараж.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb