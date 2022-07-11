Об этом украинская музыкальная этногруппа ДахаБраха написала в фейсбук.

Как отмечается, 19 июля ДахаБраха сыграет концерт в американском городе Мэдисон, штат Висконсин. Глава города в знак уважения к героической борьбе Украины в войне с Россией объявила этот день Днем ДахаБрахи.

"Именно там было первое наше американское выступление много лет назад. В честь этого, и в знак уважения к украинскому народу, борющемуся за свою свободу, госпожа мэр этого прекрасного города решила объявить 19 июля Днем ДахаБрахи", – говорится в сообщении.

Группа отправляется в Соединенные Штаты в свой 20-й юбилейный североамериканский тур.

Художественным руководителем ДахаБрахи Владислав Троицкий. В репертуаре группы – песни на украинском, крымскотатарском, английском, немецком, русском языках. Группа сформировалась в начале 2000-х в творческой атмосфере театра "Дах" из молодых фольклористов и музыкантов, которых сплотил вокруг себя Троицкий.

Напомним, ДахаБраха во время тура по США собрала $100 тысяч в помощь Украине.

27 февраля 2020 года ДахаБраха стала лауреатом Шевченковской премии-2020.

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