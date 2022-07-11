В знак уважения к украинскому народу. В США 19 июля станет Днем ДахаБрахи
Американский город Мэдисон объявил 19 июля Днем ДахаБрахи, в этот день украинская этногруппа выступит в рамках юбилейного тура по Соединенным Штатам
Об этом украинская музыкальная этногруппа ДахаБраха написала в фейсбук.
Как отмечается, 19 июля ДахаБраха сыграет концерт в американском городе Мэдисон, штат Висконсин. Глава города в знак уважения к героической борьбе Украины в войне с Россией объявила этот день Днем ДахаБрахи.
"Именно там было первое наше американское выступление много лет назад. В честь этого, и в знак уважения к украинскому народу, борющемуся за свою свободу, госпожа мэр этого прекрасного города решила объявить 19 июля Днем ДахаБрахи", – говорится в сообщении.
Группа отправляется в Соединенные Штаты в свой 20-й юбилейный североамериканский тур.
Художественным руководителем ДахаБрахи Владислав Троицкий. В репертуаре группы – песни на украинском, крымскотатарском, английском, немецком, русском языках. Группа сформировалась в начале 2000-х в творческой атмосфере театра "Дах" из молодых фольклористов и музыкантов, которых сплотил вокруг себя Троицкий.
- Напомним, ДахаБраха во время тура по США собрала $100 тысяч в помощь Украине.
- 27 февраля 2020 года ДахаБраха стала лауреатом Шевченковской премии-2020.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.02
Покупка 35.02Продажа 36.04
-
EUR
Покупка 35.41Продажа 36.74
- Актуальное
- Важное