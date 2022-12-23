В знак солидарности: Мелони призвала итальянцев выключать газ и свет на час в день
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в четверг, 22 декабря, призвала граждан своей страны выключать на час в день газ и электричество в знак солидарности с Украиной
Об этом сообщает Reuters .
"Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев выключить все источники энергии на один час в день", - сказала Мелони во время собрания итальянских послов в Риме.
Издание отмечает, что таким образом итальянский премьер отдала должное украинцам, "которые защищают свою свободу и любовь к своей стране", несмотря на то, что с октября Россия усилила ракетные атаки и удары беспилотниками по территории Украины, тем самым повредив критическую инфраструктуру страны и оставив многие районы без света.
- 21 декабря более 60 всемирно известных локаций в рамках инициативы от UNITED24 на час выключили свет, чтобы собрать средства на генераторы для украинских больниц.
- Также 21 декабря из солидарности Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы приняли участие в акции "Час с Украиной", в рамках которой выключали праздничное освещение.
- Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал выключить праздничное освещение в 20:00 по местному времени в знак поддержки Украины.
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