Об этом сообщает Reuters .

"Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев выключить все источники энергии на один час в день", - сказала Мелони во время собрания итальянских послов в Риме.

Издание отмечает, что таким образом итальянский премьер отдала должное украинцам, "которые защищают свою свободу и любовь к своей стране", несмотря на то, что с октября Россия усилила ракетные атаки и удары беспилотниками по территории Украины, тем самым повредив критическую инфраструктуру страны и оставив многие районы без света.

21 декабря более 60 всемирно известных локаций в рамках инициативы от UNITED24 на час выключили свет, чтобы собрать средства на генераторы для украинских больниц.

Также 21 декабря из солидарности Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы приняли участие в акции "Час с Украиной", в рамках которой выключали праздничное освещение.

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал выключить праздничное освещение в 20:00 по местному времени в знак поддержки Украины.