В знак солидарности: главы МИД стран Балтии на этой неделе посетят Украину
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии посетят Украину в конце этой недели
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Украина уже находится под атакой: экономической, кибернетической, военной. Один из способов выразить солидарность с Украиной - поехать в Киев. Мы, министры стран Балтии, собираемся туда в конце этой недели. Если и есть место, где политики ЕС должны сейчас быть - так это с нашими украинскими друзьями", - написал он в Twitter.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.31
Покупка 28.31Продажа 28.76
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное