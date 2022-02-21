В знак солидарности: главы МИД стран Балтии на этой неделе посетят Украину

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.



"Украина уже находится под атакой: экономической, кибернетической, военной. Один из способов выразить солидарность с Украиной - поехать в Киев. Мы, министры стран Балтии, собираемся туда в конце этой недели. Если и есть место, где политики ЕС должны сейчас быть - так это с нашими украинскими друзьями", - написал он в Twitter.

Ukraine is already un attack: экономическая, cyber, military. Один из способов роскоши solidarity с Украиной является пойти в Киев. We Baltic Ministers ???????????????????????? Есть идти, что это время. If there is one place where EU politicians should be now – it's with our Ukrainian friends! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) 21 февраля 2022