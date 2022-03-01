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В знак протеста: дипломаты покинули зал Совета ООН во время видеовыступления Лаврова

1 мартa, 2022 вторник
15:25
Мир

В знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину дипломаты десятков стран вышли из зала Совета ООН по правам человека во время видеовыступления главы МИД РФ Сергея Лаврова

Об этом сообщает Spiegel.

В знак протеста против нападения РФ на Украину дипломаты в Женеве покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением Сергея Лаврова. К предварительно скоординированной акции присоединились посол Германии Катарина Сташ и десятки других делегаций.

Лавров выступал по видеосвязи, поскольку из-за санкций против России, в частности блокировки европейского воздушного пространства для российских самолетов, не смог присутствовать лично. Глава МИД России зачитал пространное заявление с оправданием нападения на Украину якобы нарушением прав человека с украинской стороны.

По его словам, правительство в Киеве хочет превратить свою страну в "антироссийскую" "в угоду Западу". Также Лавров назвал "незаконными" западные санкции против РФ. По его словам, они были ориентированы на обычных людей.

"Запад явно потерял контроль над собой, потому что хочет выплеснуть свой гнев на Россию", - заявил министр иностранных дел России.

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