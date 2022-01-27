"В знак поддержки": Германия не будет сокращать количество персонала в посольстве в Украине
Германия приняла решение не сокращать персонал своего посольства в Украине, что служит знаком поддержки страны
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего выступления в четверг, 27 января, в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украины, сообщает Укринформ.
"Мы решили не сокращать персонал нашего посольства, а поддержать Украину также тем, что мы остаемся присутствующими, что мы инвестируем, что дипломатия является абсолютным приоритетом и что мы совместно выступаем за безопасность Украины и всей Европы", - сказала глава МИД.
По ее словам, в нынешний сложный момент особенно важно финансово и экономически поддержать Украину. В своем выступлении она указала на то, что Германия "уже много лет является одним из крупнейших доноров Украины через МВФ, ЕС и двустороннее сотрудничество".
По ее словам, в настоящее время федеральное правительство работает над скорейшим выделением Украине кредита в размере 150 млн евро.
"Также мы работаем в сфере закупки вакцин, энергообеспечения и процесса реформ в стране вместе с нашими партнерами", - добавила Бербок.
Говоря о совместной позиции Германии и Франции как посредников в российско-украинском конфликте, министр отметила, что через неделю она и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан прибудут с визитом в Украину, в ходе которого также посетят "контактную линию".
- Напомним, что Германия отправит Украине 5 тыс. касок.
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