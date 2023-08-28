В знак международной поддержки Тайвань в сотрудничестве с Литвой восстановил детский сад "Рута"
Детсад расположен в Ирпенском районе близ Киева, его официально открыли 24 августа, в День Независимости Украины. Теперь заведение готово к новому учебному году
Об этом пишет tvpworld.com.
Инициатива появилась после того, как министерство иностранных дел Тайваня заявило, что украинские дети не могут быть лишены права на образование из-за агрессии авторитарных стран. Тайвань профинансировал строительство детского сада в Киеве, выделив 1,2 млн евро, а по завершении работ над ним был установлен национальный флаг Тайваня. Во время своего визита в Литву в июне этого года замминистра иностранных дел Ли Чунь объявил, что Тайвань и Литва достигли договоренности о предоставлении помощи Украине. Тайвань пообещал выделить 5 млн долларов, присоединившись к вкладу Литвы в размере 7,7 млн долларов, которые будут направлены на проект реконструкции Украины под руководством литовского Центрального агентства по управлению проектами (CPMA). Проект охватывает реконструкцию школы и вышеупомянутого детского сада, его целью является способствовать возвращению около тысячи детей в учебные заведения к началу учебного года. 25 августа Министерство иностранных дел Литвы опубликовало пост в Facebook, в котором отметило значительный вклад Тайваня в реконструкцию детского сада "Рута".
Детализуя свое сотрудничество, министерство иностранных дел объяснило, что в то время как Литва занималась строительством школьных помещений, Тайвань из своего фонда в размере 5 млн долларов выделил около 1,3 млн долларов (что эквивалентно 1,2 млн евро) на обустройство внешнего ландшафта и детских площадок.
Отмечая важность образования, МИД подчеркнул, что дети — это будущее нации. Многие украинские школы были разрушены в результате российского вторжения. Тайвань глубоко ценит воспитание молодого поколения, поэтому считает, что украинские дети не должны быть лишены права на образование из-за притеснений авторитарных режимов. Этот принцип лежит в основе решительной поддержки Украины со стороны Тайваня.
16 августа посол Представительства Тайваня в Польше Шарон С.Н. Ву подписал соглашение с мэром Бучи Анатолием Федоруком, в котором пообещал поддержку Тайваня в восстановлении украинского города. Тайвань обещает выделить 600 000 долларов США на строительство бомбоубежищ и реконструкцию детских спортивных школ в Буче. Этот шаг отражает солидарность Тайваня с Украиной, поскольку обе страны ценят демократию и свободу. Ранее, в апреле 2022 года, Тайвань помог Буче в восстановлении нескольких укрытий, детского сада и нескольких жилых домов, что принесло пользу более 1000 домохозяйствам.
Тайвань и Украина, сталкивающиеся с угрозами со стороны экспансионистских авторитарных государств, нашли точки соприкосновения. Правительство Тайваня стремится сотрудничать с такими демократическими странами-единомышленниками, как Литва, объединяя ресурсы и усилия, чтобы помочь восстановить Украину и укрепить ее общественную устойчивость.
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