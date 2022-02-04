"В знак единения нации и ради защиты украинской земли": монумент "Родина-Мать" подсветили желто-голубыми цветами
В пятницу, 4 февраля, самый высокий монумент Украины - "Батькивщина-Мать" в Киеве - подсветили цветами государственного флага
Об этом в Facebook написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Родина-Мать" будто укрылась в желто-голубой наряд. Самый высокий монумент Украины подсветили цветами государственного флага в знак единения нашей нации для защиты украинской земли", - написал министр.
Ткаченко сообщил, что желто-голубыми цветами монумент будет подсвечен 4 февраля с 19:00 до 00:00. Он отметил, что событие проходит по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
"Мы – украинцы – умеем объединяться ради мира. И мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг – символ нашей независимости и несгибаемости. Приглашаю всех посмотреть. Впечатления – невероятные. Как и ощущение гордости за нашу страну!", - написал Ткаченко.
В то же время в пресс-службе Минкульта сообщают, что во время этой акции проходит конкурс.
"Участвуйте в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине", - говорится в сообщении.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:
- сфотографировать подсвеченную в национальные цвета "Родину-Мать" с любой точки;
- выложить фото в социальные сети с хештегом #UAвместе.
Победителя определят случайным образом с помощью специальной программы.
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