"В знак единения нации и ради защиты украинской земли": монумент "Родина-Мать" подсветили желто-голубыми цветами

Об этом в Facebook написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



"Родина-Мать" будто укрылась в желто-голубой наряд. Самый высокий монумент Украины подсветили цветами государственного флага в знак единения нашей нации для защиты украинской земли", - написал министр.





Ткаченко сообщил, что желто-голубыми цветами монумент будет подсвечен 4 февраля с 19:00 до 00:00. Он отметил, что событие проходит по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Мы – украинцы – умеем объединяться ради мира. И мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг – символ нашей независимости и несгибаемости. Приглашаю всех посмотреть. Впечатления – невероятные. Как и ощущение гордости за нашу страну!", - написал Ткаченко.





В то же время в пресс-службе Минкульта сообщают, что во время этой акции проходит конкурс.

"Участвуйте в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

сфотографировать подсвеченную в национальные цвета "Родину-Мать" с любой точки;

выложить фото в социальные сети с хештегом #UAвместе.

Победителя определят случайным образом с помощью специальной программы.