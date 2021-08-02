В Зинченко родилась дочь. ФОТО
Украинский футболист Александр Зинченко впервые стал отцом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В семье Александра и Власти Зинченко появилась первая ребенок. Украинская журналистка родила футболисту дочь.
"Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь", - написал футболист Александр Зинченко под фотографией из роддома.
Пара в браке с 24 августа 2020 года.
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