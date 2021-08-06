В Жулянах открыли центр вакцинации
В международном аэропорту "Киев" на 6-8 августа открыли центр вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает Минздрав на Facebook.
"Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и не привиты одной дозой вакцины против COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-о", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что прививать в аэропорту будут китайской вакциной CoronaVac.
Вакцинация будет проходить с 6 по 8 августа с 17:00 до 22:00 часов в порядке живой очереди.
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