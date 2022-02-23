В жизни есть более важные вещи: министр спорта призвал сборную Польши не ехать в Россию на матч плей-офф ЧМ-2022, несмотря на риск технического поражения

Об этом он заявил в интервью Interia.

По его словам, любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды.

"Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву. Я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды. Но при этом я отлично понимаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут. Но в жизни есть самые важные вещи. Мир - это главное", - сказал Бортничук.

Он добавил, что рассчитывает на поддержку министров спорта стран Евросоюза и Великобритании, и направил им письмо, в котором призвал к совместным действиям и расширению антироссийских санкций в отношении спорта.

"Я надеюсь, что наш голос будет услышан, потому что прошлое показало, что в Варшаве лучше понимают восточные дела, чем в столицах Западной Европы. Мы должны действовать", - подчеркнул Бортничук.

Сборные России и Польши должны встретиться в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 24 марта в Москве. Победитель сыграет в финале плей-офф за путевку в финальную часть с победителем пары Швеция - Чехия.

22 февраля стало известно, что в Польше требуют перенести из Москвы стыковый матч чемпионата мира против России.

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