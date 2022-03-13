В Житомирскую область эвакуировали более 600 жителей Бородянки и Кичеева
13 марта из Бородянки и Кичеева, Киевской области, удалось эвакуировать более 600 человек
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.
"Среди них и подопечные местных психоневрологических учреждений. Это колонна из 26 автобусов. Людей разместили в социальных и медицинских учреждениях Житомирской области", - написал он.
Кулеба отметил, что эвакуированным оказывается необходимая помощь. Впоследствии будут определяться маршруты дальнейшей эвакуации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное