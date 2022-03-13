В Житомирскую область эвакуировали более 600 жителей Бородянки и Кичеева

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

"Среди них и подопечные местных психоневрологических учреждений. Это колонна из 26 автобусов. Людей разместили в социальных и медицинских учреждениях Житомирской области", - написал он.

Кулеба отметил, что эвакуированным оказывается необходимая помощь. Впоследствии будут определяться маршруты дальнейшей эвакуации.