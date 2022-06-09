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В Житомирской области за время полномасштабной войны 44 общины московского патриархата перешли в ПЦУ

9 июня, 2022 четверг
06:37
война с Россией ПЦУ

С 24 февраля по 8 июня в Житомирской области 44 религиозные общины и 8 священников перешли из московского патриархата в ПЦУ

Об этом сообщила Житомирско-Овручская епархия ПЦУ в фейсбуке .

"По состоянию на 8 июня 2022 года в Житомирско-Овручскую епархию Православной Церкви Украины присоединилось 44 религиозных общины и 8 священнослужителей", - говорится в заявлении.

В частности, 8 июня в помещении Епархиального Управления епископ Житомирский и Овручский Паисий принял религиозные общины, которые перешли из московского патриархата в ПЦУ. Документы о принятии в ПЦУ выдали Свято-Покровской общине села Базар Народицкого района и Свято-Михайловской общине Филипповичей Новоград-Волынского района.

  • 15 мая в Луцке первый храм перешел из московского патриархата в ПЦУ.

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