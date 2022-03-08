В Житомирской области взяли в плен бывшего украинского военного, который в 2014 году перешел на сторону врага

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Еспресо.TV .

"СБУ массово задерживает предателей, которые сейчас вернулись в Украину в составе российских войск. Майор, заместитель командира батальона, гражданин Украины. В 2014 году во время аннексии Крыма, будучи военнослужащим ВМС, он перешел на сторону врага, предал присяге и вступил на военную службу в вооруженные силы РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни задержан бывший "беркутовец", который по приказу ФСБ пытался вступить в ряды терробороны.

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Уже в марте 2014 года оккупант получил паспорт гражданина РФ, а в 2020 году был удостоен звания ветерана боевых действий."Теперь придется отвечать не только за войну, но и за измену Украины в 2014 году", - подчеркнули в СБУ.