В Житомирской области взяли в плен бывшего украинского военного, который в 2014 году перешел на сторону врага
Российский оккупант, который оказался бывшим украинским военным, перешедшим на сторону РФ во время аннексии Крыма, взяли в плен украинские военные в Житомирской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Еспресо.TV .
"СБУ массово задерживает предателей, которые сейчас вернулись в Украину в составе российских войск. Майор, заместитель командира батальона, гражданин Украины. В 2014 году во время аннексии Крыма, будучи военнослужащим ВМС, он перешел на сторону врага, предал присяге и вступил на военную службу в вооруженные силы РФ", - говорится в сообщении.Уже в марте 2014 года оккупант получил паспорт гражданина РФ, а в 2020 году был удостоен звания ветерана боевых действий.
"Теперь придется отвечать не только за войну, но и за измену Украины в 2014 году", - подчеркнули в СБУ.
- Напомним, на Волыни задержан бывший "беркутовец", который по приказу ФСБ пытался вступить в ряды терробороны.
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