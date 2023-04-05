В Житомирской области возможно отключение света, - Укрэнерго

Об этом информирует Укрэнерго.

"Состоянием на 5 апреля потребление электроэнергии сохраняется на уровне среды на прошлой неделе. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, а также резерв мощности", - пишет прессслужба.

Сообщается, что в результате повреждений после атак РФ и уменьшения генерации из возобновляемых источников возможно ограничение потребления в Житомирской области.

В остальных регионах ограничения отсутствуют.

"Из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена", - говорится в заявлении.

Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в течение суток.

Ремонтные бригады круглосуточно работают на объектах высоковольтной сети, обстрелявших российские войска, однако восстановление требует времени.