В Житомирской области возможно отключение света, - Укрэнерго
В среду, 5 апреля, на территории Житомирской области возможно отключение электроэнергии в связи с повреждением инфраструктуры российскими обстрелами
Об этом информирует Укрэнерго.
"Состоянием на 5 апреля потребление электроэнергии сохраняется на уровне среды на прошлой неделе. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, а также резерв мощности", - пишет прессслужба.
Сообщается, что в результате повреждений после атак РФ и уменьшения генерации из возобновляемых источников возможно ограничение потребления в Житомирской области.
В остальных регионах ограничения отсутствуют.
"Из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена", - говорится в заявлении.
Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в течение суток.
Ремонтные бригады круглосуточно работают на объектах высоковольтной сети, обстрелявших российские войска, однако восстановление требует времени.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина имеет профицит генерации, поэтому может экспортировать электроэнергию в ЕС.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что пережив эту зиму, Украина победила Россию в битве за энергетику.
- Глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ. Она не должна получать сверхприбыли, идущие на финансирование войны против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное