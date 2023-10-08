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В Житомирской области восстановили 63% поврежденного россиянами жилья

8 октября, 2023 воскресенье
22:13
Экономика Центр Малина после ракетного удара РФ. 7 марта 2022 года

В Житомирской области на восстановление жилищного фонда из государственного и местных бюджетов израсходовано 128 млн грн.

О ходе восстановления поврежденных объектов в воскресенье, 8 октября 2023, на брифинге в областной военной администрации рассказала первая заместитель начальника ОВА Наталья Остапченко. Запись выложена в свободный доступ.

"С начала полномасштабного вторжения наибольших разрушений в области среди объектов гражданской инфраструктуры испытал жилищный фонд, а это почти 87%. В двадцати территориальных общинах области разной степени разрушения получили 3380 частных и 336 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день уже восстановлено 63% поврежденного жилья. А именно отремонтировано 2198 частных домов и 155 многоэтажных жилых домов, из которых в 2023 году восстановлено 815 частных домов и 61 многоэтажных жилых домов", - отметила Остапченко.

По данным заместителя начальника ОВА, на восстановление жилищного фонда из государственного и местных бюджетов израсходовано 128 млн грн. В частности, за счет бюджетных средств в поврежденных домах заменено более 8 тысяч кв. м металлопластиковых окон, проведено остекление почти 4,5 тыс. кв. м окон в деревянных рамах, отремонтировано около 60 тыс. кв. м кровли и 2,5 тыс. кв. м фасадов.

Также на брифинге назвали территориальные общины области, где больше всего восстановлено домов.

"За средства всех источников финансирования больше всего восстановлено домов в Малинской общине - 721 дом, в Народицкой - 610, в Ушомирской - 159, в Овручской - 145, в Коростенской - 131 и в областном центре - 138 домов", - перечислила Наталья Остапстаста.

Заместитель начальника ОВА напомнила, что на сегодняшний день восстановление жилищного фонда происходит прежде всего через государственную программу "єВідновлення", которой воспользовались уже более полутысячи жителей области.

"На сегодняшний день жителями области с помощью этой услуги подано 512 заявлений, из которых принято 319 положительных решений. Владельцы 290 домов уже получили средства на проведение ремонтных работ на общую сумму 26,5 млн грн на свои карточные счета", - подчеркнула Наталья Остапченко.

Областная военная администрация держит на постоянном контроле работу комиссий, созданных органами местного самоуправления для рассмотрения обращений граждан.

"Обращаюсь к председателям территориальных общин с просьбой ускорить рассмотрение заявлений от пострадавших и напоминаю, что несвоевременное рассмотрение комиссиями поданных гражданами заявлений влечет административную ответственность председателей этих общин и должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за проработку заявлений в соответствии с Конституцией Украины, законом Украины самоуправления" и других", - подытожила первая заместитель начальника ОВА Наталья Остапченко.

Война с Россией
Коростень
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