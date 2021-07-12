В Житомирской области военный ранил 9-летнего мальчика
12 июля в больнице Новоград-Волынского, Житомирской области, был доставлен 9-летний мальчик с предварительным диагнозом "сквозное огнестрельное ранение спины"
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.
В результате первоочередных следственных действий полицейские установили место происшествия и вероятно причастного к причинению огнестрельного ранения ребенку. Начато уголовное производство. Продолжается выяснение обстоятельств.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 14:30 от медиков.
Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают ему необходимую помощь.
В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела.
По предварительно полученной информации, событие якобы происходило на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились.
Поэтому полицейские провели ряд других следственно-розыскных мероприятий и в результате неотложного обыска по месту жительства раненого мальчика обнаружили доказательства того, что ранение ребенка состоялось в доме. С места происшествия изъяты пуля калибра 9 мм и другие вещественные доказательства.
Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.
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