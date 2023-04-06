В Житомирской области церковь УПЦ (МП) перешла в ПЦУ
К Православной церкви Украины присоединилась церковь Рождества Богородицы в городе Барановка Житомирской области. Прихожане единогласно проголосовали "за", настоятель переходить отказался
Об этом сообщил Укринформу городской голова Барановки Александр Мигей.
По словам чиновника, на общее собрание 5 апреля пришли более тысячи человек - все они выразили желание перейти в ВТО.
"Вчера возле храма Рождества Богородицы состоялось собрание, на котором было зарегистрировано более 1200 человек, и они единогласно проголосовали за переход в Православную церковь Украины. Настоятель переходить не захотел", - рассказал Мигей.
Мэр сообщил, что ключи от храма общине пока не передали. Церковь опломбировала, ее охраняет полиция и представители добровольческого формирования территориальной общины. В ближайшее время состоится перерегистрация устава храма.
Мигей также добавил, что переход в ПЦУ планировали еще в 2019 году, однако тогда это воплотить не удалось. Здание церкви приватизировано УПЦ (МП), но участок под ним находится в собственности городского совета.
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