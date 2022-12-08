В Житомирской области супруги подорвались на вражеской мине, 8 детей остались сиротами

Об этом сообщили в пресс-центре главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Событие произошло в Олевской общине, сообщение о взрыве поступило в 15:00.

По информации полиции, местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" по дороге из села Сущан в направлении села Копыща. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль взорвался, предварительно на мине. В результате супруги погибли.

Сиротами осталось 8 несовершеннолетних детей, пока они под наблюдением родственников.

Возбуждено уголовное производство по факту гибели людей.

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четверо человек погибли, за жизнь еще четырех борются врачи.

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