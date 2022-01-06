В Житомирской области столкнулись пять автомобилей: есть пострадавшие
Около населенного пункта Сингуры Житомирской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Перекрыты две полосы движения в направлении Бердичева
Об этом Патрульная полиция Житомирской области сообщает в facebook.
"На автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, возле населенного пункта Сингуры, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием пяти автомобилей", – говорится в сообщении.
Две полосы движения в направлении Бердичева перекрыты. Объезд места происшествия организован через территорию АЗС UPG. Движение транспортных средств в направлении Житомира осуществляется одной полосой.
"Инспекторы патрульной полиции обеспечивают охрану места дорожно-транспортного происшествия и регулируют дорожное движение, оформлением материалов ДТП занимаются следователи", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.76Продажа 31.25
- Актуальное
- Важное