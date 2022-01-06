В Житомирской области столкнулись пять автомобилей: есть пострадавшие

Об этом Патрульная полиция Житомирской области сообщает в facebook.

"На автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, возле населенного пункта Сингуры, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием пяти автомобилей", – говорится в сообщении.

Две полосы движения в направлении Бердичева перекрыты. Объезд места происшествия организован через территорию АЗС UPG. Движение транспортных средств в направлении Житомира осуществляется одной полосой.

"Инспекторы патрульной полиции обеспечивают охрану места дорожно-транспортного происшествия и регулируют дорожное движение, оформлением материалов ДТП занимаются следователи", - говорится в сообщении.

