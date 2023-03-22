В Житомирской области сработало ПВО

Об этом глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил в телеграмме.

"На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!", - пишет Бунечко.

Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 00:35.