В Житомирской области сработало ПВО
В ночь с 21 на 22 марта ПВО сработало в Житомирской области
Об этом глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил в телеграмме.
"На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!", - пишет Бунечко.
Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 00:35.
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