В Житомирской области сняли документальный фильм об оккупированных россиянами селах

Об этом сообщила Коростенская районная государственная администрация в фейсбуке .

"Темная весна" - это документальный фильм Дмитрия Сичня, основанный на реалиях, которые перевернули жизнь 24.02.2022 г. не только в Украине, но и в Коростенском районе. Агрессивное вторжение войск РФ навсегда изменило каждого из нас", - сообщили в ведомстве.

Главными героями картины стали жители оккупированных сел Народицкой общины и Коростеня.

"Темная весна" принесла нам не трепет нежных цветов деревьев, не легкое движение молодой травы и надежды на будущее. Она принесла восточный, холодный ветер российско-украинской войны. Трудная история начала войны и мечта о Победе нашей страны вдохновили режиссера фильма и тех, кто поддержал его во время съемок", - отметили в администрации.

В ночь на 23 мая в Коростене во время объявленной воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

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