В Житомирской области сняли документальный фильм об оккупированных россиянами селах
В Коростене Житомирской области состоялась презентация документальной ленты "Темная весна" о селах, оккупированных россиянами
Об этом сообщила Коростенская районная государственная администрация в фейсбуке .
"Темная весна" - это документальный фильм Дмитрия Сичня, основанный на реалиях, которые перевернули жизнь 24.02.2022 г. не только в Украине, но и в Коростенском районе. Агрессивное вторжение войск РФ навсегда изменило каждого из нас", - сообщили в ведомстве.
Главными героями картины стали жители оккупированных сел Народицкой общины и Коростеня.
"Темная весна" принесла нам не трепет нежных цветов деревьев, не легкое движение молодой травы и надежды на будущее. Она принесла восточный, холодный ветер российско-украинской войны. Трудная история начала войны и мечта о Победе нашей страны вдохновили режиссера фильма и тех, кто поддержал его во время съемок", - отметили в администрации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.14
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное