В Житомирской области российский агент хотел призваться в ВСУ
СБУ выявила российского агента, который хотел вступить в боевое подразделение Вооруженных сил Украины в Житомирской области, чтобы работать в пользу захватчика
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .
Известно, что злоумышленника, жителя Киевщины, завербовали российские службы еще в начале полномасштабного вторжения, во время временной оккупации одного из населенных пунктов. Мужчина рассказывал захватчикам о местности, дислокации украинских защитников и адресах бывших участников АТО/ООС.
"Кроме этого злоумышленник "подсказывал" оккупантам места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов.
После деоккупации населенного пункта российский агент получил другую задачу и добровольно обратился в военкомат по поводу призыва и зачисления в одну из воинских частей. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили эти планы и задержали предателя", – говорится в сообщении.
Российскому агенту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Также СБУ задержала жителя Краматорского района, тоже завербованного российскими оккупантами для сбора разведданных о подразделениях Вооруженных сил Украины.
Задачей злоумышленника было обозначение на карте мест пребывания наших военных и отправление данных через телеграм.
Командиру Росгвардии заочно сообщено о подозрении в силовом захвате Запорожской атомной электростанции. Известно, что злоумышленник отдал приказ на захват объекта, применяя танковые пушки и другую бронированную технику.
В Луганской области разоблачили помощницу судьи и секретаршу Беловодского районного суда, которые помогали захватчикам при временной оккупации поселка незаконно преследовать местных жителей и похищать их. Злоумышленницам сообщено о подозрении. Решается вопрос об их задержании.
СБУ разоблачила работника столичной больницы. Устанавливают всех причастных лиц.
"В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица одной из столичных больниц, которого СБУ разоблачила в сотрудничестве с оккупантами.
По данным следствия, он агитировал персонал медучреждения поддержать захватчиков, в том числе продуктами питания, призывал "сдавать" врагу выявленные позиции украинских защитников в регионе. В случае оккупации Украины представители российских спецслужб обещали коллаборанту руководящую должность в Минздраве", – добавляют в пресс-службе.
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