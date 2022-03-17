В Житомирской области россияне авиаобстрелами уничтожили цеха и жилые дома, - полиция
В Житомирской области оккупанты ракетами и бомбами уничтожили цеха, повредили другие производственные здания и пять жилых домов
Об этом заявила полиция Житомирщины.
За сутки 16 марта правоохранители отреагировали более чем на тысячу сообщений о событиях разного характера. В пригороде Малина полиция зафиксировала последствия военных преступлений россиян.
"В обеденное время 16 марта ракетно-бомбовые удары обрушились на Малинскую городскую территориальную общину. В результате авиаобстрела были разрушены цеха и повреждены другие производственные здания на окраине города, также возник пожар в лесном массиве, который быстро локализовали спасатели. А в с. Ризни в результате ракетного обстреле повреждены 5 жилых домов", - подчеркнули в полиции.
По состоянию на утро 17 марта сведений о погибших или травмированных людях в результате этих обстрелов правоохранители не получали.
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