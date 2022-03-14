В Житомирской области ракетным ударом оккупантов уничтожено 7 зданий, пострадали люди
Ракетный удар по поселку в Житомирской области был нанесен в ночь с 13 на 14 марта
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Еспресо.TV .
По информации спасателей, 14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали 4 человека. По предварительным данным, уничтожены 7 зданий, продолжаются поиски вероятных пострадавших и жертв.
На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и 2 единицы техники.
- Напомним, ночью 14 марта российские оккупанты обстреляли телевизионную башню в Ровенской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное