В Житомирской области произошло смертельное ДТП: легковушку прошило отбойником
В городе Коростышев Житомирской области произошла смертельная авария, в результате которой погиб 38-летний пассажир легковушки
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
ДТП произошло в ночь на 30 августа на улице Киевской. По данным правоохранителей, автомобиля Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 41-летний житель Староселецькои общины. Машина двигалась в сторону Киева, когда мужчина не справился с управлением и авто влетело в отбойник.
От удара металлическая конструкция буквально пронзила машину, в результате чего погиб пассажир легковушки. 38-летний пассажир скончался от полученных травм на месте аварии.
Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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