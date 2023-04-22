В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям
В Житомирской области жительница Попельни, которая является прихожанкой УПЦ МП, совершила акт надругательства над памятным знаком погибшим детям
Об этом сообщает территориальная оборона Попельнянской громады.
Инцидент произошел в населенном пункте Попельня, Житомирской области. Женщина испортила баннер, который был вывешен на ограде Свято-Николаевского храма, памятный знак был посвящен памяти погибших детей от рук российских оккупантов.
Там были игрушки и писанки от детей. Утром к этой импровизированной стене памяти небезразличные жители громады стали приносить цветы и детские игрушки.
"А дальше случилось неординарное событие. К баннеру пришла женщина преклонного возраста. Она начала выкрикивать антиукраинские лозунги, вырезала из баннера слово "русские", забрала писанки и сказала, что этому не место возле русской церкви. Эта женщина является прихожанкой московского попа Петра Лысоса, который и посоветовал ей сделать такое, что у нормального человека в голове не укладывается. И направил наблюдать за этим своих подданных московских попов", - рассказали в терробороне громады.
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