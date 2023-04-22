В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям

Об этом сообщает территориальная оборона Попельнянской громады.

Инцидент произошел в населенном пункте Попельня, Житомирской области. Женщина испортила баннер, который был вывешен на ограде Свято-Николаевского храма, памятный знак был посвящен памяти погибших детей от рук российских оккупантов.

Там были игрушки и писанки от детей. Утром к этой импровизированной стене памяти небезразличные жители громады стали приносить цветы и детские игрушки.

"А дальше случилось неординарное событие. К баннеру пришла женщина преклонного возраста. Она начала выкрикивать антиукраинские лозунги, вырезала из баннера слово "русские", забрала писанки и сказала, что этому не место возле русской церкви. Эта женщина является прихожанкой московского попа Петра Лысоса, который и посоветовал ей сделать такое, что у нормального человека в голове не укладывается. И направил наблюдать за этим своих подданных московских попов", - рассказали в терробороне громады.