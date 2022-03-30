В Житомирской области полицией задержаны подозреваемые, обворовавшие квартиры в Ирпене

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.



По предварительным данным, 29 марта на одном из блокпостов в Житомирской области правоохранителями был остановлен автомобиль "BMW" с тремя молодыми людьми внутри.

Подозреваемые двигались со стороны столицы.

Позже было установлено, что пассажирами были жители Львовщины от 27 до 31 года. Все представились добровольцами одного из украинских батальонов. Однако водитель и два его пассажира не смогли подтвердить свою принадлежность к добробату. Кроме того, мужчины не предоставили регистрационные документы на транспортное средство.



В автомобиле был обнаружен ряд вещей, вызвавших подозрение относительно своего происхождения - ювелирные украшения, деньги и другие ценные вещи. Кроме того, в машине правоохранителями были обнаружены взрывоопасные боеприпасы, в частности гранаты Ф-1 и РГД-5, которые были направлены органами на экспертное исследование.



Объяснить происхождение найденного путники не смогли. По этой причине все трое были доставлены в отделение полиции.



Позже было установлено, что автомобиль принадлежит жительнице города Ирпень.

Стало известно, что владелица в настоящее время находится за пределами страны. Ценности и наличные деньги тоже оказались крадеными из ее дома.



Причастные к обворовыванию дома мужчины были задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК РФ.

Все трое находятся под стражей. Продолжается досудебное расследование.

В настоящее время следователи отдела полиции 1 Житомирского райуправления объявили мужчинам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В суд подано ходатайство о взятии мужчин под стражу. В ходе дальнейшего досудебного расследования собираются документальные показания для квалификации преступных действий мужчин по ч. 4 ст. 185 (Кража) и ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.



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