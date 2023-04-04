В Житомирской области пограничники поймали российского агента

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Мужчину без документов остановили недалеко от границы на Житомирщине. Правоохранителям он представился другим лицом", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что злоумышленник при себе имел планшет и записную книжку с информацией о воинских частях Вооруженных Сил Украины.

Мужчину задержали. Как выяснили правоохранители, задержанный оказался фигурантом уголовных производств по нарушению основ национальной безопасности.

Злоумышленник был передан компетентным органам.