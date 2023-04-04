В Житомирской области пограничники поймали российского агента
Пограничники поймали агента врага, который направлялся из Житомирской области в сторону Беларуси
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Мужчину без документов остановили недалеко от границы на Житомирщине. Правоохранителям он представился другим лицом", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что злоумышленник при себе имел планшет и записную книжку с информацией о воинских частях Вооруженных Сил Украины.
Мужчину задержали. Как выяснили правоохранители, задержанный оказался фигурантом уголовных производств по нарушению основ национальной безопасности.
Злоумышленник был передан компетентным органам.
- Ранее пограничники на въезде в столицу у священника УПЦ Московского патриархата обнаружили переписку, где тот жаловался, что сын чувствует себя украинцем, а Россия для него "ничто".
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