Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в видеообращении.

Отмечается, что центр открыли под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской. По данным Тимошенко, Зеленская занимается поддержкой пострадавших.

"Самая главная задача - сформулировать нулевую толерантность к насилию", - добавляет Тимошенко.

Президент Украины Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)

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