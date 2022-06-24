В Житомирской области открыли приют для пострадавших от домашнего насилия
Шелтер будет предлагать психологическую и социальную поддержку пострадавшим, а также будет оказывать убежище от обидчика
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в видеообращении.
Отмечается, что центр открыли под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской. По данным Тимошенко, Зеленская занимается поддержкой пострадавших.
"Самая главная задача - сформулировать нулевую толерантность к насилию", - добавляет Тимошенко.
- Президент Украины Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)
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