В Житомирской области оккупанты ракетами повредили лицей, дом культуры и котельной, один человек пострадал

Об этом сообщили в ГСЧС.



Ракеты выпустили в 9 часов утра по Коростенскому району.



"24 марта около 9:00 в результате ракетных ударов повреждено здание лицея, котельная и дом культуры в с. Кирданы Коростенского района без последующего горения. Погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.

В селе Раковщина разрушены 5 жилых домов, а 13 повреждены. Также разрушения получили 7 хозяйственных построек. В результате обстрелов один человек пострадал.

Напомним, 23 марта Энергоатом сообщил о попытках российских оккупационных войск взять штурмом город Славутич и видит угрозу артобстрела.

В тот же день российские самолеты обстреляли Лисичанск и повредили многие инфраструктуры и жилые дома.