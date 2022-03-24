В Житомирской области оккупанты ракетами повредили лицей, дом культуры и котельной, один человек пострадал
Российские военные выпустили ракеты по Житомирской области утром 24 марта. В результате обстрелов один человек пострадал
Об этом сообщили в ГСЧС.
Ракеты выпустили в 9 часов утра по Коростенскому району.
"24 марта около 9:00 в результате ракетных ударов повреждено здание лицея, котельная и дом культуры в с. Кирданы Коростенского района без последующего горения. Погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.
В селе Раковщина разрушены 5 жилых домов, а 13 повреждены. Также разрушения получили 7 хозяйственных построек. В результате обстрелов один человек пострадал.
- Напомним, 23 марта Энергоатом сообщил о попытках российских оккупационных войск взять штурмом город Славутич и видит угрозу артобстрела.
- В тот же день российские самолеты обстреляли Лисичанск и повредили многие инфраструктуры и жилые дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное