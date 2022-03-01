В Житомирской области оккупанты открыли огонь по воинской части, есть погибшие
28 февраля россияне обстреляли воинскую часть в Городоцкой общине Житомирской области, есть жертвы
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
По его словам, ночь на 1 марта в Житомирской области была спокойной.
"Вместе с тем вечером был обстрел Городокской общины, воинскую часть обстреляли. Мы можем говорить о погибших, к сожалению. Пока количество устанавливается, жертвы есть. Жаль, что да. Соболезнования родным и близким", - отметил глава Житомирской ОВА.
Днем 28 февраля россияне открыли огонь по элеватору Monsanto в Апрельской общине.
"Это один из крупнейших инвесторов в Житомирской области. Разрушают нашу экономику, которую мы капельками строили. Мы ее восстановим и уверены, что победим", - подчеркнул Виталий Бунечко.
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