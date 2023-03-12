В Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре, из-за чего был отстранен от службы
В ВСУ отстранят от службы офицера, избившего солдата в учебном центре на Житомирщине
Об этом сообщают в Facebook на странице 190-го учебного центра ВСУ в с. Гуйва в Житомирской области.
"Командование части благодарит всех, кто переслал информацию, которая касается инцидента, случившегося в одном из подразделений.
Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования", - говорится в сообщении.
Как сообщается, уже начато служебное расследование, в которое вовлечены все компетентные структуры: Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д.
В учебном центре отметили, что в Украине строят армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники инцидента однозначно понесут суровое наказание, – какое именно, станет известно по результатам расследования, добавили в сообщении.
Ранее в telegram-каналах начало распространяться видео, на котором виден бьющий солдата мужчина. В сети сообщили, что это лейтенант Виктор Витусевич. Отмечается, что он избил срочника за вероятное употребление алкоголя. Сам командир второго взвода роты охраны учебного центра уже отреагировал на инцидент: записал видео с извинениями и объяснением со своей стороны причины поступка.
"Я, младший лейтенант Витусевич Виктор Анатольевич буду с вами честным – я был не прав и готов понести наказание, которого я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии – это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы оно ни было – на учениях или в районе выполнения боевых действий", – сказал военный.
Витусевич также добавил, что употребление алкоголя в армии недопустимо и это нужно строго запрещать.
"Я буду отвечать за свои действия, сомнений в этом нет. Но это не изменит моего отношения к алкоголю в армии", – добавил лейтенант.
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