В Житомирской области обнаружили 20 случаев штамма "Дельта": один человек умер
В Житомирской области лабораторно подтвердили первые 20 случаев штамма коронавируса Delta, в результате которого скончался один человек
Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины на своей странице в Facebook.
"Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Delta, подтвержденные референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г.. Киев)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больных со штаммом Delta обнаружили в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. Один инфицированный умер.
По информации лабцентру, двое больных прибыли в область из России и Турции.
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