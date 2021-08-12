В Житомирской области обнаружили 20 случаев штамма "Дельта": один человек умер

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины на своей странице в Facebook.



"Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Delta, подтвержденные референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г.. Киев)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что больных со штаммом Delta обнаружили в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. Один инфицированный умер.



По информации лабцентру, двое больных прибыли в область из России и Турции.

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