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В Житомирской области гражданки РФ фотографировали военные объекты

14 августа, 2022 воскресенье
17:38
война с Россией

Патрульные Житомирщины продолжают выявлять сторонников РФ и нарушителей военного положения

Об этом сообщили в facebook-странице патрульной полиции Житомирской области.

"Патрульные получили вызов, что неизвестная личность фотографирует жилые здания и военные объекты. Фото военных объектов и зданий действительно были в телефоне женщины", - говорится в сообщении.

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Однако никаких документов, подтверждающих законность пребывания в Украине не было, объяснить цель пребывания в области и стране не могла. В ходе поверхностной проверки у женщины патрульные обнаружили два паспорта РФ.

Кроме этого сообщается, что ТОровцы задержали женщину, которая вела себя агрессивно предоставить документы для проверки личности отказывалась. Сообщается, что задержана копия паспорта РФ.

Задержанные женщины патрульные передали работникам СБУ.

  • В Украине по состоянию на 7 августа правоохранители расследуют около 26 тысяч дел о подозрении в военных преступлениях, совершенных после полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 8 августа в Бахмуте полиция задержала шестерых сторонников "русского мира".

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Криминал
СБУ
полиция
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