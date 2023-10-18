В Житомирской области горела квартира: погиб младенец

Об этом сообщает ГСЧС.

"Еще до прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двоих детей (2020 и 2022 г.р.) и сам смог выбраться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда спасатели прибыли на место происшествия, квартира была полностью охвачена огнем. Мать с детьми находилась во дворе, однако, по ее словам, в середине дома находился еще один маленький ребенок.

"Спасатели зашли в квартиру и в люльке обнаружили младенца. Полуторамесячного мальчика сразу вынесли из горящего здания. К сожалению, он уже был без признаков жизни", - сообщили спасатели.