В Житомирской области горела квартира: погиб младенец
Утром среды, 18 октября, в Бердичеве Житомирской области произошло возгорание в квартире 9-этажного жилого дома. В результате погиб 1,5-месячный ребенок
Об этом сообщает ГСЧС.
"Еще до прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двоих детей (2020 и 2022 г.р.) и сам смог выбраться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что когда спасатели прибыли на место происшествия, квартира была полностью охвачена огнем. Мать с детьми находилась во дворе, однако, по ее словам, в середине дома находился еще один маленький ребенок.
"Спасатели зашли в квартиру и в люльке обнаружили младенца. Полуторамесячного мальчика сразу вынесли из горящего здания. К сожалению, он уже был без признаков жизни", - сообщили спасатели.
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