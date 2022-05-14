В Житомирской области 86% поврежденных оккупантами объектов - жилые дома

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в телеграмме .

По его словам, необходимо начинать восстановление поврежденных объектов сейчас, а не ждать завершения войны. В настоящее время в каждом регионе специалисты обследуют жилые дома и инфраструктуру, чтобы определить объемы работ и финансирование.

"На Житомирщине с начала вооруженной агрессии со стороны России уже обнаружено 2246 поврежденных объектов. 86% – это жилые дома. Наибольшее количество разрушений фиксируется в северной части области, а именно в Коростенском районе – 1835 объектов, или 80% от общей количества", - подчеркнул Виталий Бунечко.

В ОВА ежедневно готовят документы для выделения финансирования на восстановление каждого поврежденного объекта. Необходимо закупить около 17 тыс. металлопластиковых окон, стеклопакетов, дверей и других строительных изделий на сумму свыше 77,2 млн грн.

Глава Житомирской ОВА отметил, что 66 поврежденных домов уже отремонтировано. В них установили или починили новые оконные блоки. В 16 зданиях отремонтировали кровлю, еще в одном – восстановили вход.

"В результате боевых действий в области было разрушено 8 мостов и повреждено дорожное покрытие 6 автомобильных дорог государственного и местного значения. На сегодняшний день 5 временных переправ уже устроены, другие 2 моста имеют существующие объезды. Также на отдельных направлениях проезд обеспечен по альтернативным маршрутам", – рассказал Виталий Бунечко.

На Черниговщине жилье составляет 80% разрушенных россиянами зданий.

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